В пассажирском терминале запорожского аэропорта смонтировали освещение главного холла. Фото

РепортерUA 24 Апр 2020 - 10:55

Несмотря на карантин работы на строительстве нового терминала аэропорта Запорожья продолжаются. В главном холле терминала уже смонтировано освещение потолка. 

Сейчас реализован разработанный компанией UVT GROUP вариант с длинными светильниками, которые повторяют конфигурацию ферм перекрытий, сообщили в пресс-службе компании.

Предварительно было выполнено моделирование светового потока и рассчитано необходимое количество фонарей и их мощность.

Как сообщал РепортерUA ранее, строительство нового терминала аэропорта завершили в конце декабря 2019 года, оставалось выполнить пуско-наладочные работы и тестирование. Новый терминал может пропускать до 400 пассажиров в час.

Ранее власти заявляли, что уже в середине марта терминалом смогут начать пользоваться пассажиры. Но пока в стране карантин, а работы в терминале еще продолжаются.

Напомним, для того, чтобы достроить терминал город взял кредит в «Укргазбанке» 13 миллионов долларов, оставив в залог коммунальный стадион «Славутич-Арена». 

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