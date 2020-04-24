В пассажирском терминале запорожского аэропорта смонтировали освещение главного холла. Фото

Несмотря на карантин работы на строительстве нового терминала аэропорта Запорожья продолжаются. В главном холле терминала уже смонтировано освещение потолка.
Сейчас реализован разработанный компанией UVT GROUP вариант с длинными светильниками, которые повторяют конфигурацию ферм перекрытий, сообщили в пресс-службе компании.
Предварительно было выполнено моделирование светового потока и рассчитано необходимое количество фонарей и их мощность.
Как сообщал РепортерUA ранее, строительство нового терминала аэропорта завершили в конце декабря 2019 года, оставалось выполнить пуско-наладочные работы и тестирование. Новый терминал может пропускать до 400 пассажиров в час.
Ранее власти заявляли, что уже в середине марта терминалом смогут начать пользоваться пассажиры. Но пока в стране карантин, а работы в терминале еще продолжаются.
Напомним, для того, чтобы достроить терминал город взял кредит в «Укргазбанке» 13 миллионов долларов, оставив в залог коммунальный стадион «Славутич-Арена».