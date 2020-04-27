Жителям запорожского общежития, которое закрыли на карантин, собирают гуманитарную помощь

РепортерUA, фото 061 27 Апр 2020 - 12:44

В Запорожье социально-незащищенным жителям общежития, которое закрыли на карантин, предоставят гуманитарную помощь от общества Красного Креста и Александровской райадминистрации. Об этом в комментарии РепортерUA рассказал глава РГА Валерий Мостовой.

Напомним, в общежитии «Молодежном», что на улице Почтовой, зафиксировали вспышку коронавируса. На сегодня обследовано более сотни жителей дома. По состоянию на вчерашний день болезнь выявили у 15 человек. Состояние больных стабильное. Среди больных также дети 10-17 лет. 

Заболевших госпитализировали в 7-ю горбольницу, людей, которые контактировали с ними, отправили на обсервацию в 8-ю горбольницу, а само общежитие закрыли на карантин.

Как отметил Валерий Мостовой, возле общежития дежурят сотрудники полиции, которые следят, чтобы жители дома не нарушали карантин. Вход в здание обтянули специальной огораживающей лентой еще на выходных.

«В общежитии проживает 169 человек. Жителям дома предоставили номера телефонов администрации, управляющей компании, служб бесплатной доставки воды и еды. Также организовываем доставку гуманитарной помощи одиноким людям, пенсионерам, которые проживают в общежитии. Запорожцы также могут присоединиться к помощи, связавшись с Александровской райадминистрацией», – рассказал Валерий Мостовой.

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