Девять жителей запорожского общежития перевели в инфекционную больницу

РепортерUA 27 Апр 2020 - 15:59

Из 15 больных коронавирусом, выявленных в одном из общежитий Александровского района, по ситуации на утро 27 апреля 6 остаются в 7-й городской больнице. Еще 9 переведены в областную инфекционную больницу. Об этом сообщили в Запорожском горсовете.

Напомним, 25 апреля в одном из общежитий Запорожья, расположенном в Александровском районе, зафиксировали вспышку заболеваний коронавирусной инфекциеи. На данный момент количество заболевших составляет 15 человек. Большинство из них обнаружили в результате ПЦР-тестирования, которое сделали уже 169 жителям общежития. Решение о таком тестировании было принято в субботу, 25 апреля, после лабораторного подтверждения заболевания у одной из жительниц общежития. 

Ситуация в общежитии контролируется. Оно закрыто на карантин, установлен пост полиции для контроля, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса. Сейчас завершается тестирование всех жителей.

- Протестировано 169 жителей. Завершается проверка результатов. Одного жителя общежития проверят повторно. Тест не подтвердил наличие инфекции, но симптомы заболевания есть, - сказал мєр Владимир Буряк.

Жители общежития остаются на самоизоляции. В результате все контактные лица, не имеющие симптомов, отказались от обсервации в 8-й городской больнице. Они вернулись домой, где находятся на самоизоляции. Продолжается проверка контактов всех заболевших.

Решен вопрос с доставкой продуктов в общежитие, жители принформированы, куда для этого они могут обращаться. Они смогут оплатить продукты, а доставка будет бесплатной. Сформировано около 40 продуктовых наборов, которые бесплатно предоставят тем малообеспеченным жителям, которые в этом нуждаются. Также жители получили контактные телефоны врачей, к которым можно обращаться при необходимости.

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