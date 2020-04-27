Девять жителей запорожского общежития перевели в инфекционную больницу

Из 15 больных коронавирусом, выявленных в одном из общежитий Александровского района, по ситуации на утро 27 апреля 6 остаются в 7-й городской больнице. Еще 9 переведены в областную инфекционную больницу. Об этом сообщили в Запорожском горсовете.
Ситуация в общежитии контролируется. Оно закрыто на карантин, установлен пост полиции для контроля, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса. Сейчас завершается тестирование всех жителей.
- Протестировано 169 жителей. Завершается проверка результатов. Одного жителя общежития проверят повторно. Тест не подтвердил наличие инфекции, но симптомы заболевания есть, - сказал мєр Владимир Буряк.
Жители общежития остаются на самоизоляции. В результате все контактные лица, не имеющие симптомов, отказались от обсервации в 8-й городской больнице. Они вернулись домой, где находятся на самоизоляции. Продолжается проверка контактов всех заболевших.
Решен вопрос с доставкой продуктов в общежитие, жители принформированы, куда для этого они могут обращаться. Они смогут оплатить продукты, а доставка будет бесплатной. Сформировано около 40 продуктовых наборов, которые бесплатно предоставят тем малообеспеченным жителям, которые в этом нуждаются. Также жители получили контактные телефоны врачей, к которым можно обращаться при необходимости.