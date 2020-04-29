В Мелитополе открыли рынки, не дожидаясь решения Кабмина. Фото

РепортерUA, фото РИА-Мелитополь 29 Апр 2020 - 13:24

В Мелитополе сегодня, 29 апреля, заработали все продовольственные рынки. Такое решение приняла местная комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Предприниматели пообещали выполнять все требования, которые предъявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Одно из них – установить так называемые экраны, которые будут отделять покупателя и продавца. В Мелитополе их уже прозвали «экранами Ляшко», передает РИА Мелитополь.

Для «экранизации» рыночники самостоятельно покупают пленку или ищут у себя в домашних запасах то, что имеется. Некоторые продавцы забаррикадировалось до такой степени, что из-за пленки не видно ни их самих, ни товар.

Однако даже таким условиям продавцы и покупатели рады. Люди рады, что им в принципе разрешили продавать и покупать. 

Как сообщал РепортерUA ранее, сегодня, 29 апреля, на своем очередном заседании Кабинет Министров Украины рассмотрит вопрос о возобновлении работы некоторых продовольственных рынков. Рынки откроются при условии соблюдения противоэпидемических требований, контроль которых будут обеспечивать инспекторы Госпродпотребслужбы. 

public://uploads/photos/1_1409.jpg
public://uploads/photos/2_1531.jpg
public://uploads/photos/3_1252.jpg
public://uploads/photos/5_769.jpg

public://uploads/photos/7_514.jpg
public://uploads/photos/9_371.jpg
public://uploads/photos/10_475.jpg
public://uploads/photos/11_458.jpg
public://uploads/photos/14_280.jpg
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Чем вы занимаетесь во время карантина?
Loading...