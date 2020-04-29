В Мелитополе открыли рынки, не дожидаясь решения Кабмина. Фото

В Мелитополе сегодня, 29 апреля, заработали все продовольственные рынки. Такое решение приняла местная комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Предприниматели пообещали выполнять все требования, которые предъявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Одно из них – установить так называемые экраны, которые будут отделять покупателя и продавца. В Мелитополе их уже прозвали «экранами Ляшко», передает РИА Мелитополь.
Для «экранизации» рыночники самостоятельно покупают пленку или ищут у себя в домашних запасах то, что имеется. Некоторые продавцы забаррикадировалось до такой степени, что из-за пленки не видно ни их самих, ни товар.
Однако даже таким условиям продавцы и покупатели рады. Люди рады, что им в принципе разрешили продавать и покупать.
Как сообщал РепортерUA ранее, сегодня, 29 апреля, на своем очередном заседании Кабинет Министров Украины рассмотрит вопрос о возобновлении работы некоторых продовольственных рынков. Рынки откроются при условии соблюдения противоэпидемических требований, контроль которых будут обеспечивать инспекторы Госпродпотребслужбы.