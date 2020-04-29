Шмыгаль заявил, что карантин с 11 мая однозначно будет ослаблен

Карантин в Украине будет ослаблен, если количество инфицированных коронавирусом не будет значительно увеличиваться. Регулировать ограничения правительство планирует при помощи адаптивного регионального карантина. Об этом сегодня, 29 апреля, на очередном заседании Кабинета министров заявил премьер Денис Шмыгаль.
Шмыгаль отметил, что правительство примет ряд решений, благодаря которым некоторые карантинные ограничения будут ослаблены с 11 мая.
«Карантин однозначно будет ослаблен, но только если количество заболевших не будет увеличиваться», - подчеркнул глава правительства.
Ранее РепортерUA писал, что министры сегодня разрешили работу рынков с 1 мая при соблюдении санитарных норм. Но больше послаблений до 11 мая не будет.