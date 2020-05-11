В Подмосковье горел хоспис: 10 погибших. Фото

В подмосковном Красногорске произошел пожар в хосписе для престарелых. Инцидент случился в ночь на 11 мая, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу областного управления МЧС России.
В результате инцидента погибли десять человек. По предварительным данным все они − постояльцы хосписа, которые отравились продуктами горения.
Как уточнили в МЧС, 20 человек смогли самостоятельно покинуть горящее здание, восемь из них − персонал хосписа. Всего, по данным ведомства, в здании находились 37 человек.
Сообщение о возгорании в пансионате для пожилых людей Второй дом поступило в 23.59 10 мая. Первые подразделения прибыли на место спустя 12 минут. Очаг пожара находился на втором этаже шестиэтажного здания, его площадь составила 15 кв. м. В 01.09 огонь полностью потушили.
По данным РИА Новости, хоспис в Красногорске не имел документов.
«Здесь по документам просто дом, никакой хоспис не зарегистрирован. По документам здесь обычный жилой дом», − уточнили в пресс-службе главы городского округа и добавили, что будут разбираться с ситуацией.
Пожар начался в душевой тренажерного зала на втором этаже.