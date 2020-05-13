Лучи в небо: в Украине прошел флешмоб в поддержку работников культуры. Фото

РепортерUA, фото соцсети 13 мая 2020 - 09:31

В Украине проходит акция «Стопкультурныйкарантин», в рамках которой небо во многих городах страны подсветили лучами. 

Как заявили организаторы флешмоба в Facebook, пандемия коронавируса остановила весь мир и правительства других стран активно внедряют программы поддержки населения и бизнеса.

При этом, по их словам, правительство Украины еще только разрабатывает пути преодоления кризиса, а сфера креативных индустрий и зрелищных мероприятий находится в забвении. 

«Более 250 000 официальных работников индустрии культуры − артистов, инженеров и технических сотрудников − сегодня оказались без работы, в правительстве пока не существует сценария для них», − говорится в описании мероприятия.

С целью привлечь внимание к проблеме культурная индустрия объединилась, чтобы «получить возможность работать, совместно разработать план выхода из карантина и возродить многогранную культурную сферу Украины».

На знаковых локациях украинских городов включили лучи света, направленные в небо.

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