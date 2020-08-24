Фоторепортаж: как на запорожской Хортице отметили День независимости

В этом году празднование Дня независимости Украины состоялось на территории историко-культурного комплекса «Запорожская Сечь» Национального заповедника «Хортица».
Началось мероприятие молодежным флэшмобом. Кроме того, над музеем пролетел вертолет с желто-голубым флагом.
Для гостей праздника приготовили ряд видеопоздравлений от 29-летних ровесников независимой Украины.
Уже вечером в исполнении артистов академического областного театра им. В. Г. Магара начался театрализованный пролог «Украина есть, Украина будет!». Праздничное мероприятие продолжилось выступлением симфонического оркестра Запорожской областной филармонии. В концертную программу вошли популярные эстрадные произведения отечественных и мировых композиторов, джазовые композиции, рок-музыка.
В программе приняли участие солисты Запорожской областной филармонии: лауреат международных конкурсов Юлия Якса, полуфиналист телевизионного проекта «Голос страны» Герман Романченко, участники студии «Артстайл» Дворца культуры «Орбита» и многие другие. Также выступили украинские музыкальные коллективы и исполнители. Среди них группы «Декаданс», «PUNKY-BOYZZ», «SWIFT», «The Vagis band».
Завершилось празднование Дня Независимости Украины световым шоу на территории Музея истории запорожского казачества.