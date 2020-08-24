Фоторепортаж: как на запорожской Хортице отметили День независимости

РепортерUA 24 Авг 2020 - 20:36

В этом году празднование Дня независимости Украины состоялось на территории историко-культурного комплекса «Запорожская Сечь» Национального заповедника «Хортица».

Началось мероприятие молодежным флэшмобом. Кроме того, над музеем пролетел вертолет с желто-голубым флагом.

Для гостей праздника приготовили ряд видеопоздравлений от 29-летних ровесников независимой Украины.

Уже вечером в исполнении артистов академического областного театра им. В. Г. Магара начался театрализованный пролог «Украина есть, Украина будет!». Праздничное мероприятие продолжилось выступлением симфонического оркестра Запорожской областной филармонии. В концертную программу вошли популярные эстрадные произведения отечественных и мировых композиторов, джазовые композиции, рок-музыка.


В программе приняли участие солисты Запорожской областной филармонии: лауреат международных конкурсов Юлия Якса, полуфиналист телевизионного проекта «Голос страны» Герман Романченко, участники студии «Артстайл» Дворца культуры «Орбита» и многие другие. Также выступили украинские музыкальные коллективы и исполнители. Среди них группы «Декаданс», «PUNKY-BOYZZ», «SWIFT», «The Vagis band».

Завершилось празднование Дня Независимости Украины световым шоу на территории Музея истории запорожского казачества.

public://uploads/photos/don_3203.jpg
public://uploads/photos/don_3213.jpg
public://uploads/photos/don_3223_0.jpg
public://uploads/photos/don_3227_0.jpg

public://uploads/photos/don_3231.jpg
public://uploads/photos/don_3237.jpg
public://uploads/photos/don_3242.jpg
public://uploads/photos/don_3249_0.jpg
public://uploads/photos/don_3262.jpg
public://uploads/photos/don_3269.jpg
public://uploads/photos/don_3278.jpg
public://uploads/photos/don_3282.jpg
public://uploads/photos/don_3290.jpg
public://uploads/photos/don_3310.jpg
public://uploads/photos/don_3319.jpg
public://uploads/photos/don_3334.jpg
public://uploads/photos/don_3339.jpg
public://uploads/photos/don_3342.jpg
public://uploads/photos/don_3355_0.jpg
public://uploads/photos/don_3392.jpg
public://uploads/photos/don_3402.jpg
public://uploads/photos/don_3407.jpg
public://uploads/photos/don_3411_0.jpg
public://uploads/photos/don_3418_0.jpg
public://uploads/photos/don_3424_0.jpg
public://uploads/photos/don_3441_0.jpg
public://uploads/photos/don_3449.jpg
public://uploads/photos/don_3464.jpg
public://uploads/photos/don_3468.jpg
public://uploads/photos/don_3482.jpg
public://uploads/photos/don_3507.jpg
public://uploads/photos/don_3519.jpg
public://uploads/photos/don_3578.jpg
public://uploads/photos/don_3588.jpg
public://uploads/photos/don_3594_0.jpg
public://uploads/photos/don_3620.jpg
public://uploads/photos/don_3672.jpg
public://uploads/photos/don_3685.jpg
public://uploads/photos/don_3708.jpg
public://uploads/photos/don_3712.jpg
public://uploads/photos/don_3720.jpg
public://uploads/photos/don_3722.jpg
public://uploads/photos/don_3733.jpg
public://uploads/photos/don_3738.jpg
public://uploads/photos/don_3744.jpg
public://uploads/photos/don_3749.jpg
public://uploads/photos/don_3755.jpg
public://uploads/photos/don_3771.jpg
public://uploads/photos/don_3781.jpg
public://uploads/photos/don_3792.jpg
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

В случае возобновления авиасообщения отправитесь ли вы отдыхать за границу?
Loading...