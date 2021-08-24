На Крещатике проходит парад ко Дню Независимости Украины: онлайн-трансляция

В этом году День независимости Украины проходит с традиционным парадом войск в Киеве. На Крещатике ожидается марш пешей колонны, пролет воздушной и проезд механизированной колонны.
Отметим, в сегодняшнем параде принимают участие более 5 000 военнослужащих, десятки единиц военной техники и свыше 50 летательных аппаратов.
В небо над Киевом поднимется авиация ВСУ, Военно-морских сил, Национальной гвардии, полиции, ГСЧС и стран-партнеров. В частности, армейские вертолеты Ми-8, Ми-24 и Ми-14, французские вертолеты ГСЧС и Нацгвардии и пограничные патрульные самолеты.
Также пролет над Крещатиком сделают военно-транспортные самолеты Ан-26, самолет нового поколения Ан-70, самый большой самолет в мире «Мрия», штурмовики Су-25, бомбардировщики Су-24 и истребители Су-27.
От международных партнеров участвуют летательные аппараты UH-60, BlackHawk, C-27JSpartan, «Еврофайтер» и «Тайфун».
По центральной улице Киева проедут современные образцы вооружения, военной и специальной техники Украины и государств-партнеров. В частности, бронетранспортеры БТР-4К, БТР-4Е, БТР-3ДА, тактические боевые машины «Онцилла», бронеавтомобили украинского производства «Казак-2» и «Казак-2М1».
Кроме того, проедут минометные установки «БАРС-8», боевой танк «Оплот», танковая рота, артиллерийские гаубицы «ГИАЦИНТ-Б» и 2А65 «МСТА-Б», боевые машины реактивной артиллерии «Град» и РСЗО «Сосна».
Также проедут установка оперативно-тактического ракетного комплекса «САПСАН», береговой ракетный комплекс ЖК-360МЦ «Нептун», зенитные установки «БУК-М1» и «ТОР».
Истребители МиГ-29 с сигнальными ракетами и дымом в цвет Государственного флага Украины завершат торжественный парад.
От Военно-морских сил Украины в параде на воде примут участие малые бронированные артиллерийские катера «Костополь», «Бердянск», «Никополь» и десантные катера «Сватово», «Малин» и «Станислав».
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