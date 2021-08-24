Сегодня Украина отмечает 30-летие независимости

Сегодня, 24 августа, все жители Украины празднуют 30-ю годовщину независимости страны. Торжественные мероприятия пройдут в каждом регионе Украины, сообщает РепортерUA.
День Независимости Украины отмечается в честь принятия Верховным Советом УССР в 1991 году Акта провозглашения независимости Украины - политико-правового документа, который засвидетельствовал новый статус Украинского государства.
К своей независимости Украина шла долгим путем. Ее началом является существование Антского государства, государственного объединения полян Руси, впоследствии объединения Русского государства с центром в Киеве. С распадом Киевского государства традиции государственности перешли к Галицко-Волынскому княжеству. Далее было Литовско-Русское великое княжество, в составе которого Киевская и Волынская земли пользовались значительной автономией.
В XVII веке на территории современной Украины начинает формироваться Казацкое государство. Более ста лет казаки боролись за независимость Украины, но достичь ее им так и не удалось. В XVIII веке украинский народ утратил свою государственность и оказался в пределах двух империй - Российской и Австрийской на следующих двести лет.
В XIX - начале XX века зарождается и развивается украинское национальное движение, которое привело к Украинской революции 1917-1921 гг. и возрождению украинской государственности. Формируется Центральная Рада, которая своим ІІІ Универсалом провозглашает о создании Украинской Народной Республики, а IV Универсалом объявляет независимость УНР. В 1919 году Акт Объединения засвидетельствовал соборность украинских земель. Однако УНР, как государство, просуществовало недолго. Украинский народ утратил шанс иметь собственное государство до конца ХХ века.
После августовского путча в Москве, 24 августа 1991 года внеочередная сессия Верховного Совета республики провозгласила независимость Украины и создание самостоятельного государства - Украины. Это означало, что Украинское государство имеет свою неделимую и неприкосновенную территорию, на которой действуют исключительно Конституция и законы Украины.
Полную государственную независимость Украина обрела после проведения общенационального референдума 1 декабря 1991 года, когда за ее независимость высказались 90,32% граждан.
В этом году в рамках празднования 30-летия независимости Украины проходят праздничные мероприятия по всей стране, которые начались 22 августа и продлятся до 24 августа. Все они объединены лозунгом «Ти у мене єдина». Так, 24 августа на центральной улице столицы состоится праздничный парад Вооруженных сил Украины, который будет символизировать силу нашей независимости.
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