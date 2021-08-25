В Запорожье празднование Дня независимости завершилось концертом и фаер-шоу. Фото

В Запорожье празднование 30-й годовщины Независимости Украины завершилось вечером 24 августа народными гуляниями и праздничным концертом на каскаде фонтанов «Радуга».
На площадке в Вознесеновском парке собралось несколько тысяч запорожцев и гостей города, сообщили в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ЗОГА
В концертной праздничной программе приняли участие Запорожский муниципальный театр танца и «Jazz citi big band», народный ансамбль песни и музыки «Млечный путь», Запорожский академический областной украинский музыкально-драматический театр им. В. Магара, Запорожская областная филармония, певец Анатолий Сердюк, рок-группы, Мариам Беладзе и «Арт стайл», группа «Родина».
Специальный гость мероприятия хореограф и танцор Влад Яма провел на сцене звездный мастер-класс. Тысячи запорожцев танцевали, пели, поздравляли друг друга и дарили яркие эмоции.
Также под открытым небом работали выставка-продажа изделий народных мастеров, выставки книг, локация знакомства с культурой национальных сообществ Запорожского края, спортивная локация по греко-римской борьбе. Для детей работали аниматоры, а Запорожский академический театр кукол представил им собственную развлекательную программу.
Праздничные мероприятия продолжались до 22:00 и завершились фаер-шоу.
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