«Если нас не слышат, то нас увидят»: представители концертной индустрии Запорожья запустили лучи света. Фото

Вчера во многих городах Украины работники концертной индустрии устроили акцию для того, чтобы получить от правительства план выхода культурной индустрии из карантина. Такая акция прошла и в Запорожье.
По словам организаторов, кафе и ресторанам разрешили обустроить летние площадки, а парикмахерам - предварительную запись и четкие требования социальной дистанции, однако сфера креативных индустрий «в забвении».
«Более 250 тыс. официальных работников сегодня оказались без работы, в правительстве не существует сценария для них. Именно поэтому культурная индустрия объединяется, чтобы обратить на себя внимание», - объясняют организаторы акции.
Акцию устроили вчера, 12 мая, в 22:00. На крупнейших событийных локациях украинских городов включили лучи света, направленные в небо.
«Услышьте нас! Дайте возможность работать, поговорите с нами о том, как совместно разработать план выхода из карантина и возродить многогранную культурную сферу Украины», - подчеркивают организаторы.
В Запорожье лучи запустили на летней площадке Khortitsa Palace.