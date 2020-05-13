«Если нас не слышат, то нас увидят»: представители концертной индустрии Запорожья запустили лучи света. Фото

РепортерUA, фото со страницы facebook Геннадия Мусина 13 мая 2020 - 09:39

Вчера во многих городах Украины работники концертной индустрии устроили акцию для того, чтобы получить от правительства план выхода культурной индустрии из карантина. Такая акция прошла и в Запорожье.

По словам организаторов, кафе и ресторанам разрешили обустроить летние площадки, а парикмахерам - предварительную запись и четкие требования социальной дистанции, однако сфера креативных индустрий «в забвении».

«Более 250 тыс. официальных работников сегодня оказались без работы, в правительстве не существует сценария для них. Именно поэтому культурная индустрия объединяется, чтобы обратить на себя внимание», - объясняют организаторы акции.

Акцию устроили вчера, 12 мая, в 22:00. На крупнейших событийных локациях украинских городов включили лучи света, направленные в небо.

«Услышьте нас! Дайте возможность работать, поговорите с нами о том, как совместно разработать план выхода из карантина и возродить многогранную культурную сферу Украины», - подчеркивают организаторы.

В Запорожье лучи запустили на летней площадке Khortitsa Palace.

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