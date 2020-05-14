В Запорожье реконструкцию сквера Пионеров обещают завершить в начале сентября. Фото

В Запорожье реконструкцию сквера Пионеров обещают завершить в начале сентября.
Как сообщал РепортерUA ранее, работы стартовали в конце прошлого года и должны завершиться в 2020 году.
«Изюминкой» обновленного сквера станет восстановленная скульптурная группа.
Скульптуру восстановят согласно первоначальному виду, ведь фотографии памятника сохранились. Скульптура будет многоуровневой. Правда фонтана здесь уже не будет. В то же время будет установлена подсветка, чтобы памятник был виден ночью.
Отметим, сквер находится на территории Старого Александровска. Поэтому реконструкция выполняется с соблюдением всех норм, предусмотренных в этом случае. В частности проводились здесь и археологические исследования. В результате были обнаружены кирпичные и гранитные ступени к лавке Нижнего Гостиного ряда Торговых рядов, которые находились по ул. Почтовой. Эта находка 1873 года постройки.
По итогам одного из предыдущих выездных совещаний было решено внести изменения в проект реконструкции.
Решили сохранить это место Старого Александровска. Часть подготовительной работы для этого уже выполнена. Сверху теперь планируют установить стеклянный купол, рядом обустроят небольшую смотровую площадку, чтобы каждый желающий смог увидеть эту находку.
В сквере уже выполнено обустройство фундамента под скульптурную композицию, бортовых камней, основы тротуаров, ливневых лотков, железобетонной подпорной стенки, гидроизоляции стен, бетонных фундаментов и закладных деталей под монтаж малых архитектурных форм, фонарных столбов, траншеи под кабель, монтаж кабеля, поливочного водопровода, клумб и газонов, люков инженерных коммуникаций и тому подобное. Завершается укладка тротуарной плитки. Высажена часть дополнительных кустов и деревьев.
В сквере будет современное освещение, установят новые урны и скамейки. Начата укладка постамента под памятник.