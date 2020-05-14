Нацполиция: Информация об утечке данных с приложения «Дія» не подтвердилась

Информация об утечке персональных данных граждан с цифровой государственного сервиса приложения «Дія» не подтвердилась. Об этом сообщает Нацполиция.
«Полицейские в рамках расследования уголовного производства провели ряд оперативно-следственных действий и не выявили фактов кибератак на автоматизированную информационно-поисковую систему «Дія», – говорится в сообщении управления коммуникации Нацполиции.
В Нацполиции отметили, что было начало уголовное дело по статье о несанкционированном вмешательстве в компьютеры, автоматизированные системы (ч. 2 ст.361 УК Украины). При этом работу ресурса, который противоправно распространял персональные данные граждан, оперативно заблокировали.
«В рамках досудебного расследования проведены первичные оперативно-следственные действия. По их результатам установлено, что информация, распространенная в социальных сетях, в частности в телеграм-каналах, имеет признаки фрагментарных наборов данных, скомпилированных из различных источников и ресурсов, включая Опендатабот – сервис, который работает в популярных мессенджерах и позволяет получить актуальные данные о компании», – отметили в полиции.
Также указано, что информация о якобы кибератаках и киберчувствительности системы «Дія», не подтвердилась: сотрудники Департамента киберполиции не выявили фактов киберинцидентов.
По информации Нацполиции, также установлено, что актуальность информации ряда баз соответствует наполнению более чем годичной давности. Однако окончательные выводы будут сделаны по результатам комплекса следственных действий, в том числе и специальной компьютерно-технической экспертизы.