Украинцы, которые потеряли свой дом, смогут оставить заявку на возмещение ущерба

Каждый украинец, который остался без крова, чей дом или квартира были уничтожены оккупантом, сможет оставить заявку на возмещение в «Діе». В настоящее время создан Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры.
Как сообщили в пресс-службе Офиса президента, как только закончится война, начнут восстанавливать то, что безжалостно было уничтожено российскими войсками.
В частности, в приложении «Дія» также появится новое временное цифровое удостоверение - єДокумент. Он будет очень гибок - будет содержать паспортные данные, ИНН, а также по возможности фото. Его будут признавать органы государственной власти, Yацполиция, военные на блокпостах. єДокумент автоматически будет доступен всем пользователям приложения.