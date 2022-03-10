Украинцы, которые потеряли свой дом, смогут оставить заявку на возмещение ущерба

РепортерUA 10 Мар 2022 - 13:24

Каждый украинец, который остался без крова, чей дом или квартира были уничтожены оккупантом, сможет оставить заявку на возмещение в «Діе». В настоящее время создан Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры.

Как сообщили в пресс-службе Офиса президента, как только закончится война, начнут восстанавливать то, что безжалостно было уничтожено российскими войсками.

В частности, в приложении «Дія» также появится новое временное цифровое удостоверение - єДокумент. Он будет очень гибок - будет содержать паспортные данные, ИНН, а также по возможности фото. Его будут признавать органы государственной власти, Yацполиция, военные на блокпостах. єДокумент автоматически будет доступен всем пользователям приложения.

 

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