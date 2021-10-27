В Запорожской области 20-летний парень создал фейковую версию приложения «Дія». Фото

РепортерUA 27 Окт 2021 - 10:58

В Запорожской области 20-летний парень создал фейковую версию приложения «Дія», разработанную Министерством цифровой трансформации. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Парень разработал программное обеспечение, которое в точности копировало дизайн приложения. Он продавал желающим доступ к фейковой версии через Телеграм. Пользователи фейкового приложения могли создавать поддельные документы: паспорта, удостоверение водителя, сертификат о вакцинации от COVID-19. В переписке с потенциальными клиентами разработчик утверждал, что QR-код фейковой версии будет считываться при проверке документов. 

В киберполиции уточнили, что стоимость доступа к фейковому приложению фигурант продавал за 100 гривен. В рекламе он указывал, что благодаря приложению несовершеннолетние могут изменить свой возраст и покупать алкоголь и сигареты.  Сейчас правоохранители блокируют все каналы распространения приложения, а также устанавливают покупателей подделки. 

Уголовное производство открыли по ч. 2 ст. 361 УК Украины - несанкционированное вмешательство в работу компьютерных систем. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.  Во время обысков у 20-летнего жителя Запорожской области изъяли компьютерную технику, банковские карты. 
 

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