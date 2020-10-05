Минцифры представило новые услуги приложения «Дія». Видео

Министерство цифровой трансформации представило ряд новых услуг и функций портала электронных услуг «Дія». Так, в нем появилась возможность регистрации места жительства ребенка до 14 лет.
Пока такая возможность появилась в Киеве и Харькове, но до конца года ее планируют распространить на всю страну.
Также в приложении запустили обновленную регистрацию общества с ограниченной ответственностью.
«Мы провели грандиозный реинжиниринг, изменили форму, имеем 46 полей вместо 88. Теперь для того, чтобы человеку открыть ООО и стать предпринимателем, достаточно 30 минут, желание, немного внимательности (потому что это работа с документами) и доступ к интернету», - сообщил руководитель проекта Мстислав Банник.
Также обновлена и регистрация физически лиц-предпринимателей (ФЛП).
К концу года планируют перевести в электронный вид больничные и листы нетрудоспособности в дополнение к электронной справке о рождении ребенка.
«Сегодня мы совместно с Министерством здравоохранение и Национальной службой здоровья Украины запустили модуль электронных медицинских выводов в системе e-Health. И с сегодняшнего дня в Украине заработал первый электронный вывод о рождении ребенка», - заявил первый замминистра цифровой трансформации Алексей Выскуб.
По его словам, к концу года Минцифры совместно с Минздравом планирует перевести в электронный вид больничные и запустить в электронном виде лист нетрудоспособности, что даст Украине возможность со следующего года сэкономить миллионы гривен.
В будущем, по словам Выскуба, все медсправки должны быть заменены на электронный медицинский вывод - соответствующую запись в электронной системе e-Health. По услугам станут доступны: уплата штрафов, уплата долгов исполнительных производств.
За пару лет приложение должно быть доступно по всей Украине, а его функционал будут расширять.