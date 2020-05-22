В Запорожской области ограбили ювелирный магазин: на поиски ориентирован весь личный состав

РепортерUA 22 мая 2020 - 12:10

Сегодня, 22 мая, в Каменке Днепровской ограбили ювелирный магазин по ул. Чкалова. Сообщение в полицию поступило в 4:05.

Как сообщили РепортерUA в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, сейчас на месте работает полиция.

«22 мая в 4:05 утра поступило сообщение о срабатывании сигнализации в магазине по улице Чкалова, в котором обнаружена кража золотых изделий. Личный состав полиции запорожской области ориентирован на поиски злоумышленников», - говорится в сообщении.

На поиски подозреваемых ориентирован весь личный состав. Сумму ущерба пока не озвучивают.

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