В Шевченковском районе Запорожья сгорел грузовик. Фото

РепортерUA 12 Июн 2020 - 10:11

В Шевченковском районе Запорожья, сгорел грузовик. Пожар произошел по ул. Чаривной. 

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, горел грузовой автомобиль «ISUZU» и растворитель в кузове на общей площади 20 кв.м.

В 1:53 пожарные локализовали возгорание, а в 02:20 - полностью ликвидировали. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

От ГУ ГСЧС привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

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