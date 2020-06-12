В Шевченковском районе Запорожья сгорел грузовик. Фото

В Шевченковском районе Запорожья, сгорел грузовик. Пожар произошел по ул. Чаривной.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, горел грузовой автомобиль «ISUZU» и растворитель в кузове на общей площади 20 кв.м.
В 1:53 пожарные локализовали возгорание, а в 02:20 - полностью ликвидировали. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.
От ГУ ГСЧС привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава.