В полиции показали, как задерживали членов группировки в Кирилловке. Видео

Полиция Запорожской области обнародовала видео задержания членов этнической группировки в Кирилловке. Двое членов группировки находились в розыске за совершение серии тяжких преступлений на территории Молдовы.
Задержанным избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, 12 июня на территории поселка городского типа Кирилловка Акимовского района в ходе спецоперации на одной из баз отдыха задержали двух членов преступной группировки, находились в розыске на территории республики Молдова. Оба фигуранта, граждане Молдовы 1995 и 1996 рождения с 13 марта находились на территории Украины. Установлено, что подозреваемые в роли исполнителей в составе преступной группировки, в которую входило еще три человека, начиная с конца марта этого года, совершали разбойные нападения на жилища граждан с применением огнестрельного оружия, кражи из банкоматов путем их подрыва, незаконные завладения транспортными средствами, кражи из частных домов на территории области и города Киева.
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Решали конфликт стрельбой: в Запорожской области задержали членов этнической преступной группировки. Фото