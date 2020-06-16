В полиции показали, как задерживали членов группировки в Кирилловке. Видео

РепортерUA 16 Июн 2020 - 11:03

Полиция Запорожской области обнародовала видео задержания членов этнической группировки в Кирилловке. Двое членов группировки находились в розыске за совершение серии тяжких преступлений на территории Молдовы.

Задержанным избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 12 июня на территории поселка городского типа Кирилловка Акимовского района в ходе спецоперации на одной из баз отдыха задержали двух членов преступной группировки, находились в розыске на территории республики Молдова. Оба фигуранта, граждане Молдовы 1995 и 1996 рождения с 13 марта находились на территории Украины. Установлено, что подозреваемые в роли исполнителей в составе преступной группировки, в которую входило еще три человека, начиная с конца марта этого года, совершали разбойные нападения на жилища граждан с применением огнестрельного оружия, кражи из банкоматов путем их подрыва, незаконные завладения транспортными средствами, кражи из частных домов на территории области и города Киева.

Сейчас подозреваемые задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. В отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (Вооруженный разбой). За это им грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

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