В Запорожской области подросток умер после празднования дня рождения своего друга

В Акимовке полиция устанавливает обстоятельства смерти несовершеннолетнего парня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области.
Сегодня, 30 июня, около 6:00 утра в Акимовское отделения полиции поступило сообщение от местного жителя 1983 года рождения о том, что в районной больнице умер его 14-летний сын. Следственно-оперативной группой установлено, что 29 июня парень находился в поселке Акимовка в частном доме на дне рождении своего товарища. Около 23 часов он вернулся домой и лег отдыхать.
В 2:00 ночи ему стало плохо, родители доставили ребенка в больницу, в 02:50 парень под наблюдением врачей умер. С целью установления причин смерти, медицинский персонал доставил труп в Мелитопольский межрайонный отдел судебно-медицинской экспертизы.
«Полицией устанавливаются обстоятельства происшествия и причины несвоевременного информирования медицинским учреждением правоохранительных органов о факте смерти несовершеннолетнего. Также будет дана оценка действиям работников больницы - были они достаточно квалифицированными и в полном ли объеме оказана медицинская помощь ребенку», – говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.