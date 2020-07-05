Азовское море заполонили медузы: видео, снятое под водой

В этом году в Азовском море наблюдается нашествие медуз. Экологи объясняют это явление повышенным уровнем соленности моря.
По словам директора Приазовского национального природного парка Дмитрия Воловика, сейчас идет серьезная засуха, в Кубань и Дон практически не поступает дождевая вода, поэтому достаточно мало пресной воды попадает в Азовское море, зато есть приток соленой воды из Черного моря через Керченской пролив.
– Пять лет назад уровень солености Азовского моря составлял 8,5-9 промилле, а сейчас вырос в полтора раза до 16. Эта одна из причин увеличения численности черноморских обитателей на Приазовье. К тому же, их размножению способствовали мягкие теплые зимы, – объяснил Дмитрий Воловик, цитирует ПРОБердянск.
Специалисты говорят, что это природное явление надо переждать. После ближайшего шторма, медуз унесет дальше.
РепортерUA запечатлел нашествие медуз в Азовском море в городе Геническ.