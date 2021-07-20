Жительница Бердянска показала удивительные снимки медуз под водой. Фото

Фотограф из Бердянска Юлия Покас сделала серию кадров с медузами и опубликовала на своей странице в соцсети.
Подводную съемку Юлия проводила на Бердянской косе в районе пляжа «Лагуна». По ее словам, в Бердянске не только закаты шикарные, но и медузы.
«Медузы есть, куда ж без них. А еще они чертовски красивы», - написала Юлия.
На фото можно увидеть медуз-корнеротов, которые наряду с аурелиями, представлены в Азовском море.
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