Жительница Бердянска показала удивительные снимки медуз под водой. Фото

РепортерUA 20 Июл 2021 - 12:26

Фотограф из Бердянска Юлия Покас сделала серию кадров с медузами и опубликовала на своей странице в соцсети.

Подводную съемку Юлия проводила на Бердянской косе в районе пляжа «Лагуна». По ее словам, в Бердянске не только закаты шикарные, но и медузы.

«Медузы есть, куда ж без них. А еще они чертовски красивы», - написала Юлия.

На фото можно увидеть медуз-корнеротов, которые наряду с аурелиями, представлены в Азовском море.

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