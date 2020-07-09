Деркач опубликовал новые записи разговоров Порошенко: теперь с Путиным

Нардеп Андрей Деркач в четверг, 9 июля, обнародовал новые записи разговоров экс-президента Петра Порошенко. На одной из них - разговор Порошенко с президентом РФ Владимиром Путиным от 30 апреля 2015 года, сообщает Страна.
Это довольно милое общение двух президентов. Они говорили о миротворцах, об экономических проблемах Донбасса.
Порошенко дал рекомендации, как оптимизировать работу Трехсторонней контактной группы в Минске. Путин сказал, что передаст эти рекомендации Лаврову.
Порошенко поздравил Путина с 1 Мая. Оба смеются, обмениваются шутками. Путин сказал, что будет вручать медали «Героев Труда». Порошенко сказал, что будет награждать ветеранов с 70-летием Победы.
Путин участливо интересуется, как ситуация внутри Украины. Порошенко говорит - уже налаживается. В конце очень тепло попрощались.
Также был обнародован новый фрагмент записей Порошенко и Байдена. В них речь идет о событиях в Крыму августа 2016 года, где Россия накануне обезвредила две группы украинских диверсантов.
Киев официально отрицал свою причастность, однако из записи Деркача становится очевидно, что организовала заброску вооруженных агентов именно Украина. Причем, судя по раздраженной реакции вице-президента США, американцы были не в курсе планируемой диверсии.
Но самое интересное в том, что названо имя человека в украинской власти, который эту операцию курировал. Совсем недавно он стал главным разведчиком Украины - уже при Владимире Зеленском.