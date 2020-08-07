В Украине хотят заставить таксистов оформлять патенты на перевозку пассажиров

Кабинет министров готовится отменить лицензии для работы такси и ввести патенты на перевозки пассажиров. Соответствующий проект закона подготовило министерство инфраструктуры Украины, сообщает глава ведомства Владислав Криклий в своем Facebook.
Он отметил, что к законопроекту, призванному регламентировать деятельность такси, еще можно подать замечания и предложения. По словам Криклия, всего в Украине 220 тыс. таксистов, что составляет 1,1% от экономически активного населения.
«При этом, замечу, львиная доля перевозчиков предоставляют услуги незаконно, поскольку не имеют лицензии или не зарегистрированы как субъекты предпринимательской деятельности. Их количество достигает 98%», - заявил министр.
По задумке ведомства, новый проект закона должен вывести такси из теневого сегмента экономики. Сейчас оборот такого вида перевозок составляет около 40 миллиардов гривен.
Так, согласно законопроекту, предлагается:
- Отменить лицензии для работы в такси, заменить их на уведомление о начале такой деятельности
- Обеспечить ответственность перевозчиков перед пассажирами
- Обеспечить возможность ведения деятельности в сфере перевозок по заказу на основе патента, который можно приобрести сроком на один месяц или год
- Ввести обязательное страхование пассажиров
Ожидается, что благодаря инициативе Мининфраструктуры, поступления в бюджет за счет выведения рынка такси из тени составят 800 миллионов гривен в год.