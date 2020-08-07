В Украине хотят заставить таксистов оформлять патенты на перевозку пассажиров

РепортерUA 07 Авг 2020 - 16:42

Кабинет министров готовится отменить лицензии для работы такси и ввести патенты на перевозки пассажиров. Соответствующий проект закона подготовило министерство инфраструктуры Украины, сообщает глава ведомства Владислав Криклий в своем Facebook.

Он отметил, что к законопроекту, призванному регламентировать деятельность такси, еще можно подать замечания и предложения. По словам Криклия, всего в Украине 220 тыс. таксистов, что составляет 1,1% от экономически активного населения.

«При этом, замечу, львиная доля перевозчиков предоставляют услуги незаконно, поскольку не имеют лицензии или не зарегистрированы как субъекты предпринимательской деятельности. Их количество достигает 98%», - заявил министр.

По задумке ведомства, новый проект закона должен вывести такси из теневого сегмента экономики. Сейчас оборот такого вида перевозок составляет около 40 миллиардов гривен.

Так, согласно законопроекту, предлагается:

  • Отменить лицензии для работы в такси, заменить их на уведомление о начале такой деятельности
  • Обеспечить ответственность перевозчиков перед пассажирами
  • Обеспечить возможность ведения деятельности в сфере перевозок по заказу на основе патента, который можно приобрести сроком на один месяц или год
  • Ввести обязательное страхование пассажиров 

Ожидается, что благодаря инициативе Мининфраструктуры, поступления в бюджет за счет выведения рынка такси из тени составят 800 миллионов гривен в год.

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

В случае возобновления авиасообщения отправитесь ли вы отдыхать за границу?
Loading...