В Бердянске у школьника обнаружили коронавирус: класс уходит на карантин

РепортерUA 01 Сен 2020 - 21:19

В городе Бердянск Запорожской области у школьника общеобразовательной школы №4 лабораторно подтвердили заболевание COVID-19, из-за чего класс, в котором обнаружили больного ребенка до 17 сентября будет учиться дистанционно, сообщет пресс-служба Бердянского городского совета.

«По информации городского отдела образования, сегодня, 1 сентября, от Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины поступило сообщение о том, что у одного из учеников общеобразовательной школы № 4 установлено заболевание COVID-19 (лабораторно подтвержденный случай), результат полимеразной цепной реакции (ПЦР)», - сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас в учебном заведении проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение и распространение COVID-19 проводится эпидрасследование, определяется круг контактных лиц.

По рекомендации Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины в классе, где обнаружено больного ребенка, приостанавливается учебный процесс до 17 сентября 2020 года. Обучение будет проводиться в онлайн-режиме.

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