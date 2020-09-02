В Запорожье на ходу загорелся трактор с прицепом. Видео

РепортерUA 02 Сен 2020 - 13:43

Сегодня, 2 сентября, в Запорожье на ходу загорелся трактор с прицепом. Об этом РепортерUA сообщили очевидцы.

Как сообщии РепортерUA в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, возгорание произошло около получаса назад на пересечении ул. Победы и проспекта Металлургов. Известно, что на транспортном средстве перевозили мусор.

Площадь пожара составила 8 кв.м. От ГУ ГСЧС привлекалась 1 единица техники и 5 человек личного состава.

Пожар уже ликвидирован. Причины возникновения возгорания выясняются.

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