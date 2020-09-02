В Запорожье на ходу загорелся трактор с прицепом. Видео

Сегодня, 2 сентября, в Запорожье на ходу загорелся трактор с прицепом. Об этом РепортерUA сообщили очевидцы.
Как сообщии РепортерUA в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, возгорание произошло около получаса назад на пересечении ул. Победы и проспекта Металлургов. Известно, что на транспортном средстве перевозили мусор.
Площадь пожара составила 8 кв.м. От ГУ ГСЧС привлекалась 1 единица техники и 5 человек личного состава.
Пожар уже ликвидирован. Причины возникновения возгорания выясняются.