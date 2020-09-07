В больнице скончалась женщина, пострадавшая в ДТП на трассе Запорожье-Днепр. Фото

РепортерUA 07 Сен 2020 - 11:36

В ДТП на трассе Запорожье-Днепр погибла 71-летняя женщина. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области.

Еще трое пострадавших госпитализированы с травмами различной степени тяжести. 

Как сообщал РепортерUA ранее, 6 сентября на автодороге «Борисполь-Днепр-Запорожье» на территории Запорожского района, водитель автомобиля Маzda CX5, 1954 года рождения, двигаясь по второстепенной дороге, во время разворота не предоставил преимущество в движении автомобилю «Mersedes», под управлением мужчины 1976 года, который двигался по главной дороге. Это стало причиной столкновения с «Mersedes» и автомобилем «Porshe Cayenne», который двигался позади.

В результате аварии в больницы города доставлены два пассажира автомобиля Маzda CX5: 71-летняя женщина умерла в медицинском учреждении под наблюдением врачей. 9-летний мальчик находится в больнице с травмами. Водитель Porshe Cayenne и его 29-летняя пассажирка также госпитализированы с многочисленными телесными повреждениями.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Транспортное средство изъято. Начато досудебное расследование.

Полиция обращается к свидетелям ДТП или водителей транспортных средств, которые имеют видеозаписи, касающиеся указанного события с просьбой обратиться по телефонам: (095) 687-57-67, (098) 987-94-44 или 102.

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