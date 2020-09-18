В Запорожской области задержали членов ОПГ, которая занималась вымогательством и похищением людей. Фото

Сообщается, что группировка занималась вымогательством денег и похищением местных жителей. По данным предварительного следствия, в состав банды входило четверо жителей Пологовского района, ранее судимых за совершение тяжких преступлений.
Участники группировки искусственно провоцировали конфликты на бытовой почве. Затем, угрожая физической расправой и уничтожением имущества, требовали деньги с граждан за «решение инцидента». В случае неуплаты «дани» злоумышленники применяли к потерпевшим психологическое давление, угрожали насилием и физической расправой, а в отдельных случаях похищали «должников».
Сотрудники СБУ, в частности задокументировали факт вымогательства бандой от местного жителя 420 тіс. гривен. Правоохранители задержали злоумышленников в центре города Пологи. В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.