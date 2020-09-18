В Запорожской области задержали членов ОПГ, которая занималась вымогательством и похищением людей. Фото

РепортерUA 18 Сен 2020 - 18:29

В Запорожской области СБУ задержала участников организованной преступной группировки, которая терроризировала местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ региона.

Сообщается, что группировка занималась вымогательством денег и похищением местных жителей. По данным предварительного следствия, в состав банды входило четверо жителей Пологовского района, ранее судимых за совершение тяжких преступлений.

Участники группировки искусственно провоцировали конфликты на бытовой почве. Затем, угрожая физической расправой и уничтожением имущества, требовали деньги с граждан за «решение инцидента». В случае неуплаты «дани» злоумышленники применяли к потерпевшим психологическое давление, угрожали насилием и физической расправой, а в отдельных случаях похищали «должников».

Сотрудники СБУ, в частности задокументировали факт вымогательства бандой от местного жителя 420 тіс. гривен. Правоохранители задержали злоумышленников в центре города Пологи. В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

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