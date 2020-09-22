В Запорожской области вводятся новые карантинные ограничения: что изменится

В Запорожской области вводятся новые карантинные ограничения. Об этом шла речь сегодня, 22 сентября, на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Напомним, что на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение о введении «желтого» уровня эпидемической опасности в г. Запорожье, Бердянске, Мелитополе, Токмаке, Веселовском, Вольнянском, Гуляйпольском, Мелитопольском, Михайловском, Ореховском районах. «Оранжевый» уровень установлен в Пологовском районе.
К имеющимся правилам карантина добавляются новые ограничения:
На территориях с «желтым» уровнем эпидемической опасности: запрещается деятельность хостелов и посещение учреждений социальной защиты без особой надобности; ограничения работы развлекательных заведений в ночное время; проведение массовых мероприятий в заведениях общественного питания ограничивается 20 лицами. Более жесткие ограничения вводятся в Пологовском районе. В частности, запрещается деятельность средств размещения кроме отелей и развлекательных заведений и ресторанов в ночное время, отменяется плановая госпитализация, работа спортивных залов, развлекательных центров, учреждений бытового обслуживания, музеев и библиотек должна быть организована с соблюдением социальной дистанции.
Отдельно на заседании обсудили ситуацию с проведением в минувшие выходные массового мероприятия «Khortytsia Freedom». Члены комиссии отметили, что организаторы мероприятия будут нести полную ответственность за появление негативных последствий.
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Также было решено запретить отправку детей в оздоровительные учреждения, расположенные в эпидемически опасных районах, временно запретить проведение всех массовых мероприятий (с количеством присутствующих более 200 человек) на территориях, где превышен базовый уровень заболеваемости.