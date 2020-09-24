В кафе на запорожской Набережной произошла стрельба: четверо пострадавших

Сегодня, 24 сентября, в одном из кафе на Набережной магистрали произошла стрельюа. В результате пострадали четыре человека.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, в больницу обратились местные жители 1987, 1985, 1991 годов рождения и еще один человек, который отказался предоставлять свои анкетные данные. Мужчины обратились с огнестрельными ранениями туловища и конечностей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Вознесеновского и Днепровского отдела полиции, руководство ГУНП области, сотрудники криминальной полиции.
Предварительно установлено, что травмы пострадавшие получили около 12:00 на улице Нижнеднепровской в одном из развлекательных заведений города от неизвестных во время конфликта. Злоумышленники скрылись с места происшествия на автомобиле. На территории Запорожской области введена в действие полицейская операция «Сирена». По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Проводятся следственные действия и продолжаются поиски злоумышленников.
По данным источника РепортерUA, конфликт произошел в кафе «Sun City».