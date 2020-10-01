«Запорожцу» - 60 лет: в центре города прошел торжественный пробег ретро-автомобилей. Фото

В этот день, 1 октября 1960 года, 60 лет назад на заводе «Коммунар» (позднее — Запорожский автомобильный завод) началось производство автомобиля ЗАЗ-965, известного в народе как горбатый «Запорожец». Сегодня в областном центре отметили данную дату.
Как сообщает корреспондент РепортерUA, в этот день члены клуба владельцев автомобилей «Запорожец» собрались в музее «Фаэтон». Во время празднования состоялся торжественный автопробег автомобилей по центральному проспекту города, а все ценители ретро-шарма этой народной марки смогли сделать фото с легендарными «Запорожцами».
Увидеть воочию машины за окнами которых строилась и менялась целая эпоха, оценить на мелкие детали, воссозданные с большим вниманием, пообщаться с владельцами, узнать особую историю некоторых автомобилей и сделать уникальные фото - можно было во время эксклюзивной экспозиции на площадке возле Туристического информационного центра.
Отметим, что прототипом «Запорожца» является итальянский «Фиат 600». На ЗАЗ 965 устанавливали двигатели мощностью не более 27 лошадиных сил, которые располагались позади пассажирского салона, а багажник, вопреки традициям - впереди. Заднее и лобовое стекло ЗАЗ 965 были одинаковыми, а следовательно взаимозаменяемыми.
«Запорожец» был вдвое дешевле «Жигулей» и втрое дешевле «Волги». Завод также выпускал и более комфортабельный, импортный вариант «Запорожца», - ЗАЗ 965 «Jalta» или «Eliette».
Напомним, что к 50-летнему юбилею «Запорожца» был установлен официальный рекорд Украины, отмечен Книгой Рекордов, тогда была зафиксирована самая длинная колонна «965-х», 50 автомобилей.