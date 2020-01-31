У запорожца изъяли наркотиков на 10 млн грн. Фото. Видео

В Запорожье вчера, 30 января, правоохранители в одном из почтовых отделений в Днепровском районе города Запорожья задержали 23-летнего местного жителя, который получил посылку с психотропным веществом. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Оперативники совместно со следователями Днепровского отдела полиции во время обыска изъяли около килограмма психотропного вещества, по предварительным данным – PVP.
«Установлено, что фигурант причастен к незаконному сбыту наркотических средств и психотропных веществ бесконтактным методом – путем «закладок» и почтовых отправлений, и использовал для этого возможности интернет-ресурсов. В частности он осуществлял реализацию наркотиков через интернет-магазин в Telegram-канале. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению всех лиц, причастных к преступной деятельности», - рассказал и.о. начальника Управления противодействия наркопреступности Дмитрий Клименко.
В тот же день полицейские по месту жительства злоумышленника провели обыск, во время которого изъяли:
– 3400 таблеток общим весом 1,7 килограмма психотропного вещества, по предварительным данным – экстази МДМА,
– 200 граммов психотропного вещества PVP,
– 10 килограммов психотропного вещества (амфетамин),
– около 10 килограммов наркотического средства шишек марихуаны,
– электронные весы, компьютерную технику и мобильные телефоны.
Ориентировочная стоимость изъятого составляет около 10,5 млн грн.
Все вещества направили на исследование в Запорожского Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра.
Парня задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).