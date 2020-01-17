Уроженец Запорожья организовал ОПГ, которая изготавливала поддельные документы. Фото. Видео

В семи областях Украины в течение 2019 года действовала преступная группировка, которая занималась изготовлением поддельных документов. Организовал ее уроженец Запорожья, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Незаконную деятельность группы в течение восьми месяцев документировали оперативники управления стратегических расследований в Тернопольской области. Мужчина в собственном доме устроил подпольный цех по изготовлению документов. В сообщники взял еще семь человек, среди которых есть украинцы, ромы и молдоване.
Группа в сети Интернет разместила объявление об изготовлении документов: водительских удостоверений, свидетельств о регистрации транспортных средств, паспорта гражданина Украины, ID-карты, дипломы об образовании, медицинские справки для водителей, а также номерные знаки.
В ходе расследования стало известно, что работали сообщники на территории Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской, Киевской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областей. Переписку с клиентами вели через социальные сети. Каждый выполнял свою функцию – один принимал заказы, другой оформлял и обрабатывал всю информацию, еще один специалист изготавливал удостоверения.
Готовые заказы клиенты получали через почтовые отправления и сразу рассчитывались за работу. Изготавливали поддельные документы на высококачественной оргтехнике, а также использовали пленку с защитными голографическими элементами. Отличить подделку от оригинала было практически невозможно.
15 января правоохранители провели одновременно 34 обыска в семи областях Украины, где работала группировка.
В ходе спецоперации изъяли компьютерную технику, голографические образцы, пластиковые карточки, бланки, мобильные телефоны и сим-карты. Оперативники прорабатывают документы с перечнем клиентов-заказчиков.
Следователи Тернопольского отдела полиции объявили подозрение пяти фигурантам незаконного бизнеса. Двум участникам преступной группировки суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Относительно оставшихся трех ведутся судебные слушания.
Всем подозреваемым инкриминируют ч. 2 ст. 199 и ч. 3 ст. 358 УКУ.