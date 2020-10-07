В Бердянске изъяли марихуану на полмиллиона гривен. Фото. Видео

РепортерUA 07 Окт 2020 - 11:06

В Бердянске полицейские изъяли подготовленное для сбыта наркотическое вещество на полмиллиона гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области.

Сообщается, что мужчина незаконно хранил марихуану по месту жительства и фасовал в полиэтиленовые свертки для дальнейшей реализации. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

«5 октября, в рамках проведения досудебного расследования, участковые офицеры и дознаватель Бердянского отдела полиции провели обыск на территории дома жителя Бердянска 1967 года рождения по улице Жуковского. Во время обыска полицейские изъяли 4 килограмма сухого измельченного вещества растительного происхождения, по внешним признакам похожего на марихуану», – говорится в сообщении.

Часть наркотического вещества была расфасована в более 300 полиэтиленовых свертков. На территории дома обнаружили аптечные весы, около килограмма посевного материала, несколько мобильных телефонов, сим-карты и тетради с записями. Правоохранители также нашли другие вещественные доказательства, которые указывают, что наркотические вещества мужчина хранил по месту своего проживания с целью их сбыта. Все наркотики направили на экспертное исследование. По ценам «черного рынка», общая стоимость изъятых наркотических средств составляет полмиллиона гривен.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 307 Уголовного Кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

public://uploads/photos/bed_2.jpeg
public://uploads/photos/berd_1_1.jpeg
public://uploads/photos/berd_3_2.jpeg
public://uploads/photos/berd_4_0.jpeg

public://uploads/photos/berd_5.jpeg
public://uploads/photos/berd_6.jpeg
public://uploads/photos/berd_7.jpeg
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Нужно ли ужесточать карантин?
Loading...