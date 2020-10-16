Пожары на Луганщине глазами запорожского спасателя: о всепоглощающем огне и сутках без сна. Видео

Целую неделю в Луганской области не удавалось потушить масштабные лесные пожары, которые раскинулись на сотни гектаров. Едкий дым и всепоглощающий огонь окружал населенные пункты и угрожал жизням местных жителей. На борьбу с масштабными пожарами были оперативно направлены силы из Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областей. Боролись с огнем и запорожские спасатели под руководством заместителя начальника оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области Алексея Федосова.
За 24 года работы ему приходилось тушить пожары самых разных уровней сложности. Один из крайних – пожар на обувной фабрике Запорожья, благодаря слаженным и своевременно принятым действиям личного состава под командованием полковника гражданской защиты Федосова, удалось не дать очагу пожара перекинуться на другие цеха и причинить еще большие убытки. За эти и прочие заслуги фото Алексея Владимировича Федосова украсило доску почета и буквально в этот же день спасатель отправляется в Луганскую область. Прибыв на место, масштабы возгорания шокировали даже такого опытного спасателя. Позже он откажется от ротации и останется там до полного тушения пожара. РепортерUA пообщался с Алексеем Федосовым и узнал о том, как все происходило из первых уст.
Алексей Владимирович, пожары в этому году какое-то особое явление, горели гектарами земли в разных регионах нашей страны, но наверное после новостей о пожарах на Луганщине стало почему-то особо тревожно. Конечно новостная лента одно, а быть в эпицентре абсолютно другое дело. Расскажите о вашей работе, с чем пришлось столкнуться?
– Из нашей области прибыло 11 единиц техники в город Северодонецк. Оперативным штабом они были распределены на разные участки Луганской области в защиту поселков. Я был распределен в поселок Боброво вместе с личным составом и тремя единицами техники – две автоцистерны и авторозливочная станция для подвоза воды, которая также может использоваться в целях пожаротушения. А также в моем распоряжении были еще пять единиц техники из других областей. Добравшись до поселка Боброво, оценив ситуацию, проведя разведку водоисточников, я распределил личный состав по наиболее уязвимым позициям, где огонь мог пройти к жилому сектору. И мы приступили к тушению. Когда понял, что мощность огня очень сильная. Принял решение, что нам необходимо провести эвакуацию жителей села Боброво. Уже после того, как мы сдержали огонь, местные жители вернулись в свои неповрежденные дома.
Но это ведь зона боевых действий, была возможность отказаться?
– Скажу вам, моя должность – заместитель начальника оперативно-координационного центра по вопросам оперативного реагирования ГУ ГСЧС в Запорожской области. То есть должность обязывает оперативно реагировать на такие ситуации. Да и не мог я сидеть дома, когда в стране непорядок.
Есть ли отличия в работе пожарных, когда рядом могут свистеть пули или под ногами и вовсе может оказаться мина?
– Я вам сразу скажу, что это не зона ООС. Это уже подконтрольная территория Украины. По прибытию действительно где-то на уровне подсознания были мысли, что возможно и будут попадаться какие-то боеприпасы. Могу сказать, что определенным образом это наблюдалось во время горения леса. Были слышны взрывы, было видно трассирующие пули и сигнальные ракеты. Скажу так, что от основного процесса не отвлекает. Видишь огонь и приступаешь к его тушению, больше не о чем не думаешь. Конечно, придерживаюсь правил безопасности, забочусь о безопасности личного состава, чтобы не пострадать от всепоглощающей силы огня.
А что касается территориального аспекта, в чем сложности и особенности тушения пожаров в Луганской области?
– Специфика заключается в том, что лес, лесное хозяйство находилось в запущенном состоянии. Никто не делал минеральные полосы, столбики, которые обозначают квадрат, они также погорели, из-за чего было трудно ориентироваться на месте. Карты леса были, но опять-таки из-за отсутствия столбиков трудно было сориентироваться на месте, в каком именно квадрате ты находишься. К тому же сильное загромождение леса способствовало быстрому распространению огня. Важно то, что ребята верили мне, я верил в ребят, полагался на них. Мы не первый раз работаем вместе. Кроме того, были еще дополнительные силы: сотрудники Министерства обороны, а также лесного хозяйства. Я, как руководитель тушения, проводил инструктажи со старшими Министерства обороны, чтобы объяснить специфику ликвидации данных пожаров. Они не участвовали непосредственно в тушении, а обеспечивали после нашей работы действия по недопущению дальнейшего возгорания лесной подстилки.
Как сменяли друг друга? Понятное дело было не до сна, но пожар тушить пришлось неделю, потому восстановление сил никто не отменял.
– Я и люди, которые прибыли со мной, работая под моим руководством, выполняли поставленную задачу. Вообще, пожарные – такие люди, которые, пока не погасит пламя, не отдыхают. По прибытию на место происшествия, мы сразу же приступили к ликвидации пожара. А, когда мы сбили основной огонь, только тогда поняли, что, в принципе, уже не спали целые сутки. Потом у нас было время на отдых, где-то полтора часа, после чего мы снова продолжили работу.
Сколько дней пробыли в общей сложности на Луганщине? Правда ли, что отказались от ротации и остались тушить масштабный пожар?
– Лично я находился с 30 сентября по 7 октября. Была ротация, но я остался, владел обстановкой на месте происшествия, маршрутом. Я понимал, что мои знания пригодятся. Просто не мог поехать, зная, что нужен там. 3 октября мы фактически потушили пламя в селе Боброво, остались отдельные очаги, тлеющие пни. Оставили там две единицы техники и все силы Запорожской области были сосредоточены в селе Боровеньки. Там мы проводили превентивные меры по тушению тлеющей подстилки и тех же пеньков.
В вашем личном рейтинге пожар на Луганщине можно назвать самым сложным?
– Да, за 24 года службы я впервые сталкиваюсь с такой силой лесного пожара. Где-то два года назад я тушил пожар на Херсонщине, но по прибытию в город Северодонецк я увидел город, который заволокло дымом, невозможно было дышать, а в ночное время весь город был окружен пламенем. Было такое зарево, что, казалось, будто ночь превратилась в день.
Как реагировали люди, предлагали ли помощь? Что делаете в таких ситуациях?
– Жители защищали свои дома. Были люди, которые подходили и предлагали свою помощь, но мы запрещали им это делать. Это работа профессионалов, людей знающих специфику. Мы не можем подвергать еще большей опасности местных жителей. Мы же спасатели, которые умеют и должны тушить пожары, мы разбираемся в этом деле, поэтому и должны его выполнять. Это наш долг.
Алексей Владимирович, ваши версии и причины такого масштабного пожара?
- Причин и версий относительно этого пожара много. Надо учитывать определенные факторы, которые влияют на то, чтобы произошло возгорание. Во-первых, в Луганской области не было дождя более трех месяцев. Лесная подстилка, все абсолютно находилось в высохшем состоянии и было достаточно маленькой искры, чтобы начался пожар. Ветер также сделал свое дело.
Наверное, каждый вызов где бушует огонь, имеет свою историю, он не похож на другие. Пожар в Луганской области каким войдет в Вашу историю?
– Мне запомнились две девочки, когда я проводил эвакуацию. Я постучал во двор, вышли эти две девочки десяти и восьми лет, я сказал позвать старших. Вышла мать, которой я сообщил об угрозе опрокидывания огня на дом, сказал, чтобы они собрали необходимые вещи и выходили вместе с детьми - их перевезут в безопасное место. Маленькая девочка восьми лет начала плакать, пришлось ее успокаивать. Тогда я пообещал, что ее дом не сгорит (улыбается - Ред.). И мы смогли выполнить это обещание.
Приходилось работать и психологом..
– Так, пришлось поддерживать психологически жителей населенного пункта. Кроме того, как руководителю тушения пожара, мне надо было вдохновлять, мотивировать во время тяжелой работы личный состав.
Наверное, отличительная черта героев – скромность. Алексей Владимирович, вы ведь, несмотря на звание вместе со всеми своими подчиненными тушили пожар, спасали жилища людей и их жизни в первую очередь. Вас благодарили всем селом, отмечая, что это именно Ваша заслуга. Скажите насколько важно слышать спасателям такие слова как «спасибо»?
– Конечно, это ободряет, но мы работаем не за честь, мы работаем по призванию. Это наша обязанность, это наша работа. Дело нашей жизни - спасать людей и помогать им.
Справка. Напомним, 30 сентября 2020 года в Луганской области возник лесной пожар. В прифронтовой зоне горели леса, пламя охватило почти 10 тысяч гектаров территории, возникло 146 лесных пожаров. Пожар начался с возгорания сухой травы и лесной подстилки возле села Муратово и поселка Трехизбенка. Из-за лесных пожаров пришлось закрыть КПВВ «Станица Луганская». Огонь охватил конструкции пропускного пункта, несколько улиц поселка и добрался до заминированной обочины дороги возле этого КПВВ, из-за чего началась детонация взрывных устройств. Ликвидировать все очаги пожаров удалось 8 октября. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тысяч га.