В Запорожье задержали мужчину, который стрелял в автомобиль кандидата в депутаты. Фото

Вчера, 15 октября, около 18:20 в Запорожье обстреляли автомобиль одного из кандидатов в депутаты городского совета Сергея Кирика. ЧП произошло на улице Приватной, в районе остановки общественного транспорта «Южный рынок».
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, неизвестные обстреляли автомобиль «Фольксваген Кадди». Пострадавших нет, в автомобиле повреждено правое пассажирское окно.
В ходе проведения первоочередных мероприятий личность нарушителя была установлена. Им оказался местный житель 1979 года рождения. При проведении неотложных осмотров, из его дома по улице Приватной изъяли пневматическую винтовку, из которой, по предварительным данным, стреляли в автомобиль кандидата в депутаты.
Пневматическое оружие направлено на проведение экспертного исследования, а его владельца доставили в Коммунарское отделение полиции для дачи объяснений. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 157 Уголовного кодекса Украины. Это - препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя. Санкция предусматривает ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Отметим, что около 17:00 в этом районе проходила встреча кандидатов в депутаты с местными жителями. После того, как встреча закончилась, Сергей Кирик сел в свой автомобиль Volkswagen Caddy, отъехал буквально пару метров и услышал хлопок.
Отметим, что Сергей Кирик - участник АТО. Во время мобилизации в 2014 году был зачислен в 93-ю механизированную бригаду.
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