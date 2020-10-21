Кабмин из-за коронавируса переходит на дистанционную работу

В условиях карантина для сдерживания распространения коронавирусной болезни, со следующей недели правительство переходит на дистанционную работу. Об этом заявил на заседании правительства Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
«Со следующей недели и правительственные совещания, и правительство - мы полностью переведем в онлайн. Такое требование времени, и мы с вами также будем работать онлайн, коллеги. Правительство должно демонстрировать своим примером, что удаленная работа является сегодня требованием времени. Она сохранит здоровье украинцев, наших близких, родных», - сказал Шмыгаль.
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