На бульваре Шевченко в Запорожье мужчина выстрелил в молодую девушку. Фото

На бульваре Шевченко вчера вечером, 21 октября, задержали мужчину, который стрелял в женщину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области.
Военнослужащие дежурного патруля, находясь возле Дома культуры Днепроспецсталь, услышали выстрелы и побежали на место, где прозвучали звуки. Очевидцы сообщили им, что человек из пистолета стрелял в женщину и указали направление, в котором он пытался скрыться.
Патрульные догнали мужчину, но он оказал активное сопротивление и не выпускал из рук пистолет, направляя в сторону правоохранителей. Один из прохожих, которые в то время оказались в центре событий, выбил из рук хулигана оружие и помог нацгвардейцам его задержать.
На место по вызова прибыла следственно-оперативная группа и сотрудники криминальной полиции Вознесеновского отделения. Работники полиции установили личность нарушителя. Им оказался ранее судимый мужчина 1973 года рождения. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и пояснил, что совершил несколько выстрелов в сторону потерпевшей на почве конфликта и неприязненных отношений. На месте работники изъяли револьвер под патрон Флобера Stalker.
Пострадавшую женщину 1993 года рождения с огнестрельным ранением ноги доставили в больницу, где после оказания помощи отпустили домой. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.
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