В Азовском море произошел взрыв на российском нефтяном танкере. Фото

При выходе из Керченского пролива 24 октября вечером произошел взрыв на российском нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов», принадлежащий компании Palmali. По предварительным данным это произошло из-за нарушения техники безопасности или проведении огневых работ при утечке паров топлива в балластном отсеке судна. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации рыболовов Украины.
На борту находились 13 членов экипажа. Взрывом за борт выбросило три человека. Сотрудники МЧС спасли 10 человек, их состояние удовлетворительное, поиски еще трех - боцмана, матроса и практиканта - продолжаются. Судно шло пустым из порта «Кавказ» в Ростов-на-Дону.
После мощного взрыва часть металла на палубе вывернуло наружу, в результате судно накренилось на правый борт, в нем образовалось несколько пробоин, но угрозы затопления нет (крен минимальный - около трех-семи градусов). Пострадал один из восьми танков для топлива, но утечки, как сообщается, не произошло.
В поисковых мероприятиях принимают участие два вертолета и судна, проходившие мимо - «Братск», «Александр Сизонцев», «Сириус», «Григорий Бугров», «Сормовский 3058», «Волганець 146» и «Импульс». Всего для ликвидации последствий происшествия привлечено 102 человека и 14 единиц техники
По прогнозам погода не будет мешать проведению поисково-спасательной операции.
- Государственная экологическая инспекция Украины внимательно отслеживает ситуацию - говорит ее руководитель Андрей Рисованный - Пока по нашим сведениям разлива нефтепродуктов в море нет. Но это не значит, что это не произойдет со временем. Вокруг места потенциального загрязнения должны установить боновые ограждения.
Ранее пресс-служба Ассоциации рыбаков сообщала о катастрофической ситуации в Азовском море с численностью рыбного ресурса.
Из-за сильного осолоненных морской воды такого критического состояния еще не было никогда. И если раньше Азовское море считалась самой продуктивной водоемом в стране, то сейчас оно деградирует. Это происходит из-за маловодность рек впадающих в него. Приток пресной воды в море составил лишь треть от нормы.
- В результате сильного осолоненных Азовское море может остаться без нескольких промысловых рыб - говорит глава Госэкоинспекции Украины Андрей Рисованный - Для традиционных видов, таких как тарань и судак, море давно стало слишком соленым. В море резко сократилась численность судака, поэтому промысел на него закрыт. Так же в наших берегов фактически исчезла тарань. Сейчас из осолоненных в Азовском море происходит перестройка экосистемы и становится больше черноморских видов рыб, например, барабули и ставриды.
В Национальной экологической рады Украины подчеркивают, что совсем недавно Азовское море считалось мировой рыбной жемчужиной, которая превосходила в 6,5 раз по рыбопродуктивности Каспийское море. Но сегодня в нем в промышленных масштабах вылавливается всего несколько видов рыбы: тюлька, бычок и хамса, все остальные виды вылавливаются в незначительном количестве. И этому есть причины: неурегулированный промышленный вылов, браконьерство и экологические проблемы, в том числе интенсивное загрязнение промышленными стоками и катастрофическое маловодие рек которые питают своими водами море в связи с изменением климата.