В Запорожской области двое детей отравились угарным газом: пострадавшие в больнице

РепортерUA 03 Ноя 2020 - 09:53

В Мелитопольском районе двое детей пострадали в результате нарушения правил при эксплуатации печного отопления. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области. 

Как стало известно, 2 ноября в 9:34 от дежурного врача центральной районной больницы в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в заведение госпитализировали двух мальчиков в возрасте 9 и 6 лет с предварительным диагнозом отравление угарным газом.

Как выяснилось в ходе предварительного расследования, инцидент произошел в жилом доме на ул. Мякотина в с. Семеновка. Признаков горения в помещении не обнаружено. Вероятно, причина отравления - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления в жилом помещении.

По информации врачей, по состоянию на 3 ноября мальчиков перевели в детское терапевтическое отделение районной больницы. По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование. Подразделения ГСЧС не вызывались и не привлекались.

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