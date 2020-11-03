В Запорожской области двое детей отравились угарным газом: пострадавшие в больнице

В Мелитопольском районе двое детей пострадали в результате нарушения правил при эксплуатации печного отопления. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Как стало известно, 2 ноября в 9:34 от дежурного врача центральной районной больницы в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в заведение госпитализировали двух мальчиков в возрасте 9 и 6 лет с предварительным диагнозом отравление угарным газом.
Как выяснилось в ходе предварительного расследования, инцидент произошел в жилом доме на ул. Мякотина в с. Семеновка. Признаков горения в помещении не обнаружено. Вероятно, причина отравления - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления в жилом помещении.
По информации врачей, по состоянию на 3 ноября мальчиков перевели в детское терапевтическое отделение районной больницы. По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование. Подразделения ГСЧС не вызывались и не привлекались.
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