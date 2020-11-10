Не пропустил на переходе: в Днепре пешеход открыл стрельбу по автомобилю. Видео

РепортерUA 10 Ноя 2020 - 12:01

В Днепре пешеход достал пистолет и открыл стрельбу по автомобилю, который проехал пешеходный переход и не остановился. Видео опубликовали в местном Telegram-канале.

На видео видно, как мужчина переходит дорогу и перед ним проезжает автомобиль. Он решил разобраться с водителем с помощью оружия. Достав пистолет, пешеход сделал несколько выстрелов в сторону авто и пошел по своим делам.

Во время стрельбы возле мужчины проходил школьник, который явно испугался, так как выстрелы были совершены практически у него над головой.

Осторожно, в видео есть нецензурная лексика!

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