Под Днепром в ресторане расстреляли четверых парней: родственники просят о помощи. Видео

На Днепропетровщине в городе Первомайск неизвестные расстреляли четверых парней, которые отдыхали в ресторане. Данный случай произошел в ночь на 7 ноября.
В ресторане присутствовали другие люди и работали камеры наблюдения, пишет Днепр Оперативный со ссылкой на Павлоградское отделение ГУ НП.
Уточняется, что после стрельбы нападавшие скрылись с места инцидента. Пострадавшие получили серьезные ранения. Один из них пребывает в коме.
Причины конфликта выясняются. В Павлоградском отделении полиции по данному факту открыли два уголовных производства. Правоохранители установили личности нападавших, их разыскивают. В некоторых источниках сообщают, что злоумышленников уже поймали в Днепре, однако официальной информации нет. Все детали случившегося выясняются.
Родственники и друзья постят в соцсетях фото троих раненых с описанием травм и собирают деньги на лечение.
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