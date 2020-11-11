В Запорожье в судебном заседании по делу воспитательницы частного детсада объявили перерыв. Видео

В Шевченковском районном суде Запорожья, сегодня, 11 ноября, состоялось очередное судебное заседание по делу владелицы нелегального детского сада Ирины Сухановой. Ее подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного п.2.ч.2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка).
Суд обеспечил онлайн-трансляцию судебного заседания по указанному уголовному производству. Во время заседания было заявлено ходатайство прокурора и представителей потерпевших об отводе присяжных из состава присяжных в уголовном производстве. Ходатайство было удовлетворено.
Суд объявил о перерыве, для определения основных присяжных. Следующее судебное заседание состоится 25 ноября в 15:00.
Как сообщал РепортерUA ранее, 29 мая около 10:45 медики констатировали смерть годовалой девочки в результате закрытия дыхательных путей желудочным содержимым. Установлено, что в тот день около 9:00 утра мать девочки привела ее к жительнице улицы Авраменко и оставила для ухода. По факту смерти ребенка было открыто уголовное производство по ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Досудебным следствием установлено, что 51-летняя жительница улицы Авраменко обустроила частный детский сад в собственной трехкомнатной квартире. Не имея разрешительных документов на подобную деятельность, женщина размещала объявления о своих услугах на одном из сайтов.
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