Суд над няней запорожского детсада: сторона защиты заявила об избиении женщины в СИЗО. Видео

В Шевченковском районном суде 10 марта состоялось рассмотрение дела владелицы нелегального частного детсада Ирины Сухановой, которую обвиняют в убийстве ребенка.
Во время заседания сторона защиты заявила о совершении насильственных действий в СИЗО по отношению к своей клиентке. Было подано ходатайство об обеспечении защиты, проведении проверки и направить материалы для назначения медицинской экспертизы для установления фактов наличия телесных повреждений. Однако представительница обвинения и адвокат потерпевших заявили, что это не относится к уголовному производству, которое рассматривает суд, и оснований для удовлетворения ходатайства нет.
Суд, заслушав всех участников судебного заседания, отказал в удовлетворении ходатайства. В судебном заседании продолжили исследовать письменные доказательства предоставленные стороной обвинения, а именно видеозаписи следственного эксперимента с участием обвиняемой.
Прокуратура и адвокат потерпевших настаивали на продлении содержания под стражей. Адвокаты просили суд отпустить ее под круглосуточный домашний арест и снова заявили о давлении на нее.
Суд удовлетворил ходатайство прокурора Жулай С. о продлении срока применения меры пресечения в виде содержания под стражей обвиняемой С. сроком на 60 суток, то есть до 9 мая включительно.
Следующее судебное заседание назначено на 26 апреля на 10.00.
Напомним, 29 мая 2020 года около 10:45 медики констатировали смерть годовалой девочки в результате закрытия дыхательных путей желудочным содержимым. Установлено, что в тот день около 9:00 утра мать девочки привела ее к жительнице улицы Авраменко и оставила для ухода. По факту смерти ребенка было открыто уголовное производство по ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Досудебным следствием установлено, что 51-летняя жительница улицы Авраменко обустроила частный детский сад в собственной трехкомнатной квартире. Не имея разрешительных документов на подобную деятельность, женщина размещала объявления о своих услугах на одном из сайтов.
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