В Запорожье начался суд над няней, которую обвиняют в смерти ребенка. Фото

Сегодня, 23 июля, в Орджоникидзевском районном суде началось судебное заседание по обвинению няни частного детсада Ирине Сухановой, которую обвиняют в убийстве годовалой девочки, сообщает корреспондент РепортерUA.
Во время заседания, которое проходит под председательством судьи А.В. Воробьева, рассмотрят ходатайство адвоката обвиняемой об изменении меры пресечения. Ирину Суханову на суд не привезли - она присоединилась к заседанию через видеоконференцию из СИЗО.
В зале находятся представители общественности, журналисты. Какое решение примет суд, читайте на РепортерUA в ближайшее время.
Как сообщал РепортерUA ранее, 29 мая около 10:45 медики констатировали смерть годовалой девочки в результате закрытия дыхательных путей желудочным содержимым. Установлено, что в тот день около 9:00 утра мать девочки привела ее к жительнице улицы Авраменко и оставила для ухода. По факту смерти ребенка было открыто уголовное производство по ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Досудебным следствием установлено, что 51-летняя жительница улицы Авраменко обустроила частный детский сад в собственной трехкомнатной квартире. Не имея разрешительных документов на подобную деятельность, женщина размещала объявления о своих услугах на одном из сайтов.