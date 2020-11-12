ЦИК опубликовала результаты выборов мэров в городах Запорожской области

ЦИК опубликовала результаты выборов мэров во всех городах Запорожской области, кроме Бердянска - там состоится второй тур, который назначен на 22 ноября.
Запорожье
В областном центре победил действующий мэр Владимир Буряк от «Партии Владимира Буряка «Єднання». За него проголосовали 101 765 запорожцев, что составило 59,99% голосов. Валерий Прозапас и Виталий Тишечко набрали 11,43 и 11,39%.
Мелитополь
Здесь победу одержал Иван Федоров от партии «Команда Сергея Минько». Он набрал 59,6% голосов мелитопольцев, на втором месте Павел Маслов, кандидат от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», который набрал 16,7% голосов. На третьем - Виталий Балицкий от «Оппозиционного блока» с результатом 11,8%.
Энергодар
В Энергодаре новым мэром стал 35-летний замглавы профсоюзной организации ЗАЭС Дмитрий Орлов от партии «За майбутнє». Он набрал 27,14% голосов и обошел действующего мэра Павла Музыку от «Партии Владимира Буряка «Єднання», которого поддержали 12,63%, на третьем месте Игорь Бурнос от «Оппозиционной платформы - За жизнь».
Васильевка
Победил Сергец Калиман от «Слуги народа», за которого проголосовали 47,19% жителей Васильевки. На втором месте Людмила Цыбульняк - 38,35%.
Приморск
В Приморске победу одержал Александр Кошелевич от «Оппозиционной платформы - за жизнь». За него отдали свои голоса 27,19% избирателей. На втором месте Анна Долговская от «Слуги народа» (23,02%) и самовыдвиженка Елена Божкова - 21,02%.
Днепрорудный
Главными конкурентами за кресло мэра Днепрорудного стали действующий мэр Юрий Коробов и Евгений Матвеев, который баллотировался от партии «Оппозиционная платформа - за жизнь». С результатом 42,74% голосов победил Матвеев, за Коробова проголосовали 40,08%.
Вольнянск
В мэрской гонке участвовало только два кандидата. Победила действующая градоначальница Наталья Мусиенко (51,85%). Вадим Кривохатько набрал 48,15%.
Каменка-Днепровская
Победил действующий мэр Владимир Антоненко от партии «Порядок», набравший 58,83% голосов.
Молочанск
Здесь также участвовало только два кандидата. С результатом 61,78% победила глава Долинского сельсовета Ирина Липка, которая баллотировалась от партии «Слуга народа».
Токмак
Победил нынешний городской голова Игорь Котелевский, который шел от ОПЗЖ. За него проголосовали 27,47% местных жителей. На втором месте Ольга Конопская от «Слуги народа» 17,67%.
Гуляйполе
С результатом 43,65% голосов победил действующий мэр Сергей Ярмак.
Пологи
Здесь победил нынешний городской голова Юрий Коноваленко. За него проголосовали 74,06% местных жителей.
Орехов
Глава Ореховской райгосадминистрации Анатолий Хворостянов от ОПЗЖ победил на выборах действующего градоначальника Сергея Герасименко, который шел как самовыдвиженец. У Хворостянова 30,12%, у Герасименко - 26,84%.
Бердянск
22 ноября состоится второй тур выборов городского головы Бердянска. В первом туре за Александра Свидло от ОПЗЖ отдали свои голоса 34,7% избирателей, а за Валерия Баранова от «За майбутнє» - 30,15%.
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