Погиб водитель автобуса, который столкнулся с трактором под Запорожьем. Фото

РепортерUA 15 Ноя 2020 - 11:13

Водитель автобуса «Мерседес», который столкнулся вчера с трактором на трассе Запорожье-Днепр, погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.

Как сообщищи в ведомстве, автобус «Мерседес» столкнулся с трактором «К-700» с плугом. В результате происшествия погиб водитель автобуса, еще одна пассажирка травмировалась. Ее госпитализировали в городскую больницу.

Спасатели отключили аккумуляторную батарею от питания и обеспечили пожарную безопасность в случае возникновения пожара. Позже бойцы ГСЧС смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части.

По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование. От ГУ ГСЧС привлекалось 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

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