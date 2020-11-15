Погиб водитель автобуса, который столкнулся с трактором под Запорожьем. Фото

Водитель автобуса «Мерседес», который столкнулся вчера с трактором на трассе Запорожье-Днепр, погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Как сообщищи в ведомстве, автобус «Мерседес» столкнулся с трактором «К-700» с плугом. В результате происшествия погиб водитель автобуса, еще одна пассажирка травмировалась. Ее госпитализировали в городскую больницу.
Спасатели отключили аккумуляторную батарею от питания и обеспечили пожарную безопасность в случае возникновения пожара. Позже бойцы ГСЧС смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части.
По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование. От ГУ ГСЧС привлекалось 2 единицы техники и 10 человек личного состава.
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