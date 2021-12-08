В Нигерии в результате поджога пассажирского автобуса погибли минимум 30 человек

В северо-западном нигерийском штате Борно террористы подожгли автобус с людьми. Погибли по меньшей мере 30 человек. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщило агентство Reuters.
Отмечается, что жители деревни Гидан Бава направлялись в районный центр Сабон Бирни, когда попали в засаду боевиков на дороге.
По официальным данным, жертвами трагедии стали 17 человек, включая женщин и детей. Еще семеро пассажиров с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.
В то же время очевидцы произошедшего утверждают, что транспортное средство было перегружено. На месте происшествия насчитали останков тел не менее 30 человек.
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