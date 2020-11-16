Запорожские волонтеры собрали деньги на покупку нового жилья семьи, у которой сгорел дом. Видео

Запорожские волонтеры за один день собрали несколько тысяч долларов на покупку нового жилья семьи, у которой сгорел дом.
Как сообщает ТРК Алекс, еще в начале августа в многодетной семье сгорел дом в поселке Верховцево Днепропетровской области. Виктория Герасимова и ее 10 детей несколько месяцев жили на пепелище в старой летней кухне. Муж многодетной матери умер, а собрать несколько тысяч долларов в новый дом ей было не под силу.
О трагедии узнала запорожская волонтер Злата Некрасова. Она разместила соответствующий пост в социальных сетях, который за сутки набрал тысячи репост и лайков. За день волонтерам удалось собрать необходимую сумму для покупки нового жилья. Злата заявила, что деньги будут переданы семье, а покупку дома она проконтролирует лично.
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